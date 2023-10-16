Личаківський районний суд Львова виніс вирок уродженцю РФ Ігорю Шелудьку, який в забороненій соцмережі «Однокласники» виправдовував російське вторгнення в Україну. Йому призначили три роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, уродженець станиці Степної Краснодарського краю РФ, який має українське громадянство, Ігор Шелудько у жовтні 2022 року поширив у забороненій в Україні російській соцмережі «Однокласники» допис із виправдовуванням російської агресії – публікацію з назвою «Я пишу этот текст, как гражданин умершей страны Украины…». Крім цього, він репостив фото загиблих російських військових зі співчуттям та статті російської пропаганди про причетність США до нападу РФ на Україну.

Слідчі повідомили йому про підозру ч. 2 і ч. 3 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України) ККУ. Під час досудового розслідування Ігор Шелудько уклала угоду з прокуратурою про визнання винуватості.

Враховуючи обставини справи, 11 жовтня суддя Личаківського райсуду Роман Грицко визнав Ігора Шелудька винним призначив йому 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Втім суд звільнив його від відбування покарання, замінивши вирок на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.