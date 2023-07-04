Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок пенсіонерці Тетяні Головіній, яка виправдовувала російську збройну агресію в «Однокласниках», а також поширювала дописи з комуністичною символікою. Жінці призначили 1,5 роки умовного терміну, звільнивши від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, протягом 2022 року Тетяна Головіна поширювала дописи з комуністичною символікою у російській соцмережі «Однокласники», жінка також виправдовувала російську збройну агресію, поширюючи, зокрема, фото російських військових із символікою Z.

Жінка поширювала інформацію про те, що начебто мешканців Бучі вбивали не росіяни, а українські військові. Тетяна Головіна заявляла, що «Росія звільняє заручників від терористів», і що начебто Україна розпочала війну у 2014 році.

Обвинувачена в судовому засіданні свою вину визнала повністю. Тетяна Головіна розповіла, що вона ностальгувала за СРСР та не аналізувала інформацію. Жінка заявила, що «усвідомила свою помилку, переглянула свої погляди, розуміє, хто є агресором та винуватцем війни, а саме Росія. Крім того на війні, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, загинув чоловік її внучки, а чоловік доньки на даний час перебуває в зоні бойових дій».

Суддя Дмитрій Поворозник дослідив матеріали справи та визнав пенсіонерку винною у порушенні ч.1 ст. 436-1 ККУ, ч.2, ч.3 ст.436-2 ККУ, призначивши п’ять років тюрми. Однак жінку звільнили від покарання з півторарічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.