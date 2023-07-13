Сихівський районний суд Львова виніс вирок уродженці РФ Галині Бичкіній, яка в забороненій соцмережі «Однокласники» виправдовувала російське вторгнення в Україну. Їй призначили два роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, уродженка смт. Усть-Абакан Красноярського краю Росії, яка має українське громадянство, впродовж року поширювала в соцмережі «Однокласники» антиукраїнські дописи. Зокрема у дописах йшлося про виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України та визнання правомірною окупації частини території України. Крім цього, вона поширювала виступи відомого російського українофоба Владіміра Жиріновського, який підтримував анексію українських територій у 2014 році.

30 травня 2023 року слідчі повідомили Галині Бичкіній про підозру за ч. 2 і 3 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України) ККУ. Під час досудового розслідування вона уклала угоду з прокуратурою про визнання винуватості.

Враховуючи обставини справи, 10 липня суддя Сихівського райсуду Микола Борачок визнав Галину Бичкіну винною та призначив їй 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Втім суд звільнив її від відбування покарання, замінивши вирок на 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.