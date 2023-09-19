Співробітники СБУ викрили у Львові блогера, який підтримує Росію та публічно закликав росіян знищити адмінбудівлю регіонального управління Служби безпеки. Блогер поширював заклики під час трансляції на своїй сторінці у Instagram.

Як вказано у повідомленні СБУ за 19 вересня, прихильника російської ідеології фахівці Служби безпеки викрили по «гарячих слідах» у Львові. Блогер на своїй сторінці у Instagram закликав росіян здійснити теракт та вдарити по адмінбудівлі регіонального управління СБУ у Львові.

Блогер закликав до ракетного удару під час онлайн-трансляції у Instagram, перебуваючи поблизу будівлі СБУ. Під час стріму він разом зі своїм спільником з-за кордону дискредитував співробітників СБУ і закликав вдарити по них російською зброєю. Такий контент блогер поширив на власну аудиторію у понад 1,7 тис. користувачів.

30-річний блогер перебуває за кордоном, його оголосили у розшук

За даними слідства, зловмисниками виявились двоє мешканців обласного центру, які позиціонують себе як блогери. Один з них наразі перебуває за кордоном, звідки періодично «приєднується» до стрімів свого поплічника в Україні.

При обшуках у помешканнях фігурантів виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами провокативного відеозапису. Наразі фігурантам планується повідомлення про підозру.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону уточнила, що викритий блогер – 30-річний уродженець колишнього Пустомитівського району. Наразі він перебуває за кордоном, його оголосили у розшук.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, що у ніч на 19 вересня росіяни скерували 18 дронів для атаки по Львівщині, 15 з яких збили Повітряні Сили. Три дрони-камікадзе влучили по складах у Львові, де виникла масштабна пожежа. Унаслідок атаки є поранені та один загиблий.