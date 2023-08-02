27-річна коростенка схвалювала нанесення Росією ракетних ударів по Львову

СБУ повідомила про підозру 27-річній тікток-блогерці, яка підтримувала атаку росіян по житлових будинках у Львові, унаслідок якої загинули 10 людей. Жінка заявляла, що «їм так і треба» та закликала бомбити Львів.

Як повідомило управління СБУ в Житомирській області 2 серпня, 27-річній тіктокерці з Коростеня повідомили про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального проступку за ч.1 ст.111-1 ККУ.

За даними спецслужби, 27-річна коростенка схвалювала нанесення Росією ракетних ударів по Львову. Як встановили контррозвідники та слідчі СБУ, до обстрілів Львова жінка закликала під час онлайн-трансляції у соцмережі TikTok.

Блогерка знала, що саме у цей час Росія завдавала чергових ракетних ударів по Україні, також була загроза атаки ударними БпЛА. Коли під час спілкування з тікток-аудиторією один із гостей стріму зазначив, що росіяни саме у цей момент б’ють по Львову, коростенка заявила, що «так їм і треба – немає чого розслаблятися».

Нагадаємо, що того дня, у ніч з 5 на 6 липня, внаслідок влучання ворожих ракет у житлову багатоповерхівку Львова загинули 10 осіб, ще понад 40 людей постраждали.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили тікток-блогерці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального проступку за ч.1 ст.111-1 ККУ. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.