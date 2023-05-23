Сихівський районний суд Львова оголосив вирок пенсіонеру, який у соцмережах виправдовував збройну російську агресію в Україні та розпалював національну ворожнечу. Віктору Анненкову призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, Віктор Анненков протягом 2022 року у російській соцмережі «Однокласники» поширював дописи, які розпалювали національну ворожнечу, а також ті, які виправдовували російську збройну агресію в Україні та підтримував російських військових.

У вироку вказано, що пенсіонер Віктор Анненков народився у Курській області РФ, є громадянином України. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглядала суддя Олена Тімченко, яка призначила Віктору Анненкову п’ять років тюрми, але звільнила від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.