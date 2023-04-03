Сергій Стріжков виправдовував агресію Росії і принижував українців

Сихівський районний суд Львова виніс вирок 59-річному Сергію Стріжкову за дописи у соцмережах, в яких він виправдовує агресію російської армії. Суд присудив львів’янину 5 років і 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. Такий вирок виніс суддя Богдан Мичка 29 березня.

Як пише «Судовий репортер», Сергій Стріжков активно поширював чужі і писав власні дописи антиукраїнської тематики в соцмережах «Однокласники» та Facebook. У реєстрі судових рішень поки не оприлюднений вирок, але видання цитує перебіг слухань із залу суду.

«Стріжков вважає, що у 2014-му в Україні відбувся державний переворот і з цього часу триває громадянська війна. Він є прихильником створення єдиної держави — Русі, а Україну в своїх дописах називав "окраїною"», – цитує матеріали справи «Судовий репортер».

Стріжков писав про себе, що він «русский по духу и мировозрению, в корне отличаясь от местных, выходцев из сёл».

Захисником підсудного був відомий адвокат, генерал-лейтенант міліції запасу Іван Мотринець. На захист свого клієнта він зазначив, що Стріжков потрапив під вплив пропаганди. Сам Сергій Стріжков не вважає себе винним і що його пости у соцмережах не мали впливу на суспільство. Однак його висловлювання у соцмережах образливі і категоричні: «Да, мир нужен, но без бандеровской идеологии, а иначе это не мир, а идиотизм уверенных в своей правоте идиотов… С детства внушают их церковники грекокаты и католики по сути и сами село селом приземленные под управлением "святых отцов" хозяев в Ватикане, разведок Запада и США. Евреи во власти над миром… На заподе Окраины такого понимания нет и не будет. Нет для этого мозгов…».

Львів’янина визнали винним у розпалюванні національної, релігійної ворожнечі та ненависті, приниженні національної честі та гідності (ч.1 ст. 161 ККУ), закликах до зміни меж території і державного кордону України (ч. 2 ст. 110 ККУ) та поширенні матеріалів, в яких виправдовується і визнається правомірною збройна агресія РФ проти України, глорифікуються її учасники (ч.2 та ч.3 ст. 436-2 ККУ). Стріжкова засудили до 5 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.