Самбірський міськрайонний суд Львівщини засудив на п’ять років тюрми пенсіонерку, яка під час повномасштабного вторгнення Росії, підтримувала російський військових. Відповідні дописи вона публікувала у соцмережі «Однокласники».

Як вказано у вироку суду за 2 березня 2023 року, пенсіонерка Ольга Куц протягом березня – червня 2022 року у соцмережі «Однокласники» лайкала та поширювала дописи, у яких висловлювала підтримку російським військовим, поширювала фотографії з прапором Росії, символікою V та Z. Жінка поширювала матеріали про російських військових з такими написами: «низький поклін нашим воїнам», «війна забирає найкращих», «ми підтримуємо нашу армію».

Під час судового розгляду кримінальної справи Ольга Куц своєї вини у вчиненому кримінальному правопорушенні не визнала та заявила, що користується «Однокласниками» із 2012 року. Вона заявила, що була учасницею декількох проросійських груп і для того, щоб її не виключили з групи повинна була проявляти активність. Саме тому, за її словами, вона лайкала деякі публікації, але таким чином вона начебто висміювала їх.

Суд критично ставиться до заяв обвинуваченої, що вона начебто вболіває та підтримує українських військових. У матеріалах справи вказано, що у травні 2022 року вона передавала інформацію щодо місць перебування тероборони у Самборі, а у 2021 році вона переписувалась щодо надання їй російського громадянства.

Справу розглядав суддя Ігор Казан, він визнав її винною у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. Їй призначили п’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.