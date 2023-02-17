Залізничний районний суд Львова визнав винною у запереченні російської збройної агресії проти Україні львів’янку, яка поширювала дописи на підтримку Росії у соцмережі «Однокласники». Жінці призначили умовне покарання, звільнивши від тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, Галина Калініна протягом травня – липня 2022 року публікувала у російській соцмережі «Однокласники» дописи про підтримку російських військових. Російську збройну агресію проти України вона називала внутрішнім громадянським конфліктом.

Галина Калініна уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглядала суддя Галина Пилип'юк, яка визнала Галину Калініну винною у виправдовуванні та запереченні російської збройної агресії проти Україні. Їй призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання, встановивши рік іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.