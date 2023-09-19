Понад 120 рятувальників ліквідовують пожежу у трьох складських приміщеннях площею 9,4 тис. м кв

Через нічну атаку по Львову є щонайменше один загиблий. Тіло працівника знайшли під завалами на складі, де ліквідовують масштабну пожежу. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«На жаль, є загиблий через нічну атаку по Львову. Під завалами на складі виявили тіло працівника. Щирі співчуття рідним», – написав очільник Львівської області.

Згодом у Львівській міськраді уточнили, що загиблому було 32 роки, чоловік працював на одному із складів.

Нагадаємо, що у ніч на 19 вересня росіяни скерували 18 дронів для атаки по Львівщині, 15 з яких збили Повітряні Сили. Три дрони-камікадзе влучили по складах у Львові. За даними мера Львова, знищено три складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна релігійна місія Карітас-Спес.

Понад 120 рятувальників ліквідовують пожежу у трьох складських приміщеннях площею 9,4 тис. м2.

Раніше з-під завалів витягнули двох людей: жінку та 26-річного чоловіка. Жінка не потребувала госпіталізації, а чоловіка доставили у лікарню з відкритим переломом. У момент удару він перебував на складі.