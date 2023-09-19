Після влучання дронів на складах у Львові виникла пожежа, її ліквідовують 125 рятувальників

Уночі 19 вересня Росія атакувала Львівську область безпілотниками. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що у напрямку Львівщини летіли 18 безпілотників, 15 з яких збила ППО. У Львові є влучання у склади комерційного об’єкту.

«Є три влучання у промислові склади у Львові. На щастя, без загиблих. Один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала», – повідомив очільник ЛОВА Максим Козицький.

На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Станом на 09:00 ліквідація пожежі триває. Козицький заявив, що це «звичайні промислові склади, нічого мілітарного на них не зберігали». За даними мера Львова, знищено три складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна релігійна місія Карітас-Спес.

У ДСНС Львівщини розповіли, що станом на 09:20 пожежу ліквідовують близько 125 рятувальників, також задіяні 30 спецавтомобілів. Пожежа виникла у трьох складських будівлях площею 9,4 тис. м2.

Він розповів, що росіяни скерували 18 дронів для атаки по Львівщині, 15 з яких збили Повітряні Сили. Сім ворожих дронів було збито безпосередньо на території Львівщини.

«Цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної Оборони області», – додав Максим Козицький.

P.S. Згодом під завалами знайшли тіло загиблого працівника.