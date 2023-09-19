У ніч на вівторок, 19 вересня, Росія завдала удару по території Львівщини дронами-камікадзе. За даними мера Львова Андрія Садового та очільника ЛОВА Максима Козицького, у Львові є влучання по промисловому складу, відомо про одного пораненого – він у важкому стані.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 03:39, Повітряні Сили ЗСУ інформували про загрозу застосування дронів-камікадзе. У Львові було чутно звуки вибухів, Максим Козицький повідомляв про роботу ППО у області.

Приблизно о 05:25 мер Львова Андрій Садовий повідомив про удар по території міста, відомо, що на промисловому складі було займання. Згодом очільник ЛОВА Максим Козицький повідомив, що є один поранений.

«За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані. Більше інформації згодом. Дякуємо нашій Протиповітряній Обороні. Вона сьогодні гідно прийняла дуже складний виклик», – написав Козицький.

Садовий повідомив, що постраждалому 26 років, у нього відкритий перелом кінцівки. Чоловікові надають допомогу медики.

Близько 07:00 мер Львова повідомив, що рух транспорту по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони тимчасово перекрито. Тут працює спецтехніка і всі відповідні служби.