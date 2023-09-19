Під час атаки дронами вночі 19 вересня росіяни влучили по заводу з виготовлення вікон польської компанії Fakro, що розташований на вул. Городоцькій на виїзді з міста. Про це повідомляє PolsatNews з посиланням на президента компанії Ришарда Флорека.

Президент компанії Fakro Ришард Флорек розповів виданню, що уночі з понеділка на вівторок, 19 вересня, дрони-камікадзе влучили у львівський завод компанії, що розташований на вул. Городоцькій, на виїзді з міста. На підприємстві виникла пожежа.

«Наразі складно оцінити збитки. На складі було дві тисячі вікон. Одне коштує тисячу злотих, тобто збитки на два мільйони злотих. Якщо включити вартість приміщення, то виходить 10 мільйонів злотих», – сказав Ришард Флорек.

Флорек додав, що унаслідок атаки ніхто з працівників компанії не постраждав.

«Ми підтримуємо зв’язок з нашими співробітниками та керівництвом. Ми демонструємо їм підтримку», – додав президент компанії Fakro. Він також уточнив, що компанія не розраховує на компенсацію, оскільки під час війни страхування не діє.

Компанія Fakro заснована в 1991 році на стовідсотково польському капіталі. Група компаній, яка налічує більше 4000 працівників, складається з 11 виробничих і 17 дистрибуційних компаній. Львівський завод компанії розташований на вул. Городоцькій біля виїзду з міста.

Нагадаємо, що у ніч на 19 вересня росіяни скерували 18 дронів для атаки по Львівщині, 15 з яких збили Повітряні Сили. Три дрони-камікадзе влучили по складах у Львові. Понад 120 рятувальників ліквідовують пожежу у трьох складських приміщеннях площею 9,4 тис. м2. Унаслідок атаки є один загиблий та кілька поранених.

За даними мера Львова, знищено три складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна релігійна місія Карітас-Спес.