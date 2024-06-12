Житель Луганщини під час окупації ремонтував техніку росіян

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України затримали жителя Луганщини, який під час окупації допомагав російським військовим ремонтувати техніку. Про це у середу, 12 червня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісу генпрокурора.

Слідчі встановили, колишній працівник ферми під час окупації селища Невське Сватівського району Луганщини запропонував російським військовим свою допомогу та влаштувався на місцеву ремонтну базу окупантів.

«Там він займався ремонтом російської військової техніки, зокрема реактивних систем залпового вогню “Смерч”, які були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій. Також зловмисник лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси країни-агресора», – йдеться у повідомленні.

Крім того, затриманий допомагав окупантам будувати фортифікаційні споруди, звідки росіяни спостерігали за позиціями українських військових та відкривали по них прицільний вогонь. За співпрацю з окупантами чоловік сподівався отримати керівну посаду у місцевій окупаційній адміністрації.

Восени 2022 року ЗСУ звільнили селище, а колаборант втік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця. Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі.

СБУ повідомила затриманому про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років тюрми.