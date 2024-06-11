Один з братів працював механіком верстатів у «Мотор Січі»

Служба безпеки України затримала на Запоріжжі двох агентів російського ФСБ, які намагалися отримати інформацію про переміщені заводи оборонпрому. Зрадниками виявилися двоє братів, яких дистанційно завербували російські спецслужби, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 11 червня.

За даними СБУ, чоловіки мали отримати координати цехів ПАТ «Мотор Січ» та ще одного машинобудівного заводу на Запоріжжі. Підприємства виробляють компоненти для авіації ЗСУ.

«Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – механіка верстатів одного з промислових об’єктів “Мотор Січі”», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Чоловік обходив територію компанії та фіксував координати виробничих цехів. Крім того, зрадник збирав інформацію про склади з готовою продукцією на заводі.

Написати звіт про роботу мав брат працівника «Мотор Січі» – безробітний місцевий мешканець, який був посередником ФСБ. Зазначається, що обидвох чоловіків завербували через їхнього батька, який підтримує російську агресію та проживає на тимчасово окупованих територіях.

Після отримання координат росіяни планували здійснити прицільні атаки на підприємства Запоріжжя. Втім, СБУ викрила інформаторів на гарячому, коли вони готували сеанс зв’язку з російським спецслужбовцем.

Братам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного часу). Їм загрожує довічне позбавлення волі.