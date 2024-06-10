Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала 19-річного агента ФСБ, який готував ракетний удар РФ по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі. Про це повідомили пресслужби СБУ та Офісу генпрокурора у понеділок, 10 червня.

Як встановили слідчі, 19-річний одесит шукав швидкого заробітку в інтернеті й пішов на співпрацю з російською ФСБ. За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в Одесі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці. Найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території Житомира та Одеси: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо.

«Перебуваючи поблизу «потрібного» об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки. Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору», – розповіли у пресслужбі СБУ.

Також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони.

Уже з відпрацьованим алгоритмом завербований агент відправився до Житомира, де продовжив шпигувати. У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари, кажуть в СБУ.

За даними слідства, молодик перебував на дистанційному зв’язку зі співробітником управління ФСБ по Москві та Московській області. Його особу вже встановила Служба безпеки. За кожне виконане завдання зловмиснику обіцяли грошову винагороду.

СБУ отримала уривки листувань зловмисника зі співробітником ФСБ

Одесита затримали під час того, як він проводив дорозвідку поблизу об’єкта в Житомирі. Служба безпеки вжила комплексних заходів, щоб убезпечити місця базування українських захисників.

Хлопцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.