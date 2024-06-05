Затриманій загрожує довічне ув'язнення

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України затримали агентку Головного управління генштабу Збройних сил Росії, яка намагалась допомогти росіянам навести удари по локаціях Сил оборони. Про це у середу, 5 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідчі встановили, зрадниця – жителька Дніпра, яку у 2023 році завербував кадровий співробітник російського ГРУ. Жінка мала коригувати російські удари по локаціях Сил оборони на Дніпропетровщині. Насамперед колаборантка мала вистежити для росіян зосередження особового складу та озброєння ЗСУ. Для цього вона об’їжджала місцевість, де приховано фотографувала пункти тимчасового базування українських військових.

«Отримані відомості вона планувала передати месенджером своєму куратору з воєнної розвідки РФ для підготовки повітряних ударів по регіону. Служба безпеки зірвала передачу розвідданих агресору і провела комплексні заходи, щоб убезпечити позиції ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки затримала зрадницю у її помешканні. Також СБУ затримала її доньку за виправдовування війни Росії проти України, зокрема, ракетних атак на цивільну інфраструктуру.

Донька коригувальниці, яка виправдовувала російську агресію

Слідчі повідомили обом затриманим про підозри у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та глорифікації її учасників (ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).Коригувальниці також повідомили про підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне ув’язнення.