74-річний миколаївець співпрацював з окупантами з літа 2022 року

За матеріалами Служби безпеки 15 років тюрми отримав ще один інформатор російської розвідки. Зрадник готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 3 червня.

«Серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств обласного центру. Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, зловмисник фотографував периметр енергооб’єкта», – йдеться у повідомленні.

Як встановили слідчі, 74-річного мешканця Миколаєва, ідеологічного прихильника кремлівського режиму окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року. За співпрацю на користь РФ зраднику обіцяли грошову «винагороду» та лояльне ставлення рашистів у разі захоплення регіону.

Утім співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували його розвідувальну активність і затримали у вересні 2022 року.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми. Його визнали винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).