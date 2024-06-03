Миколаївець отримав 15 років тюрми за підготовку ракетного удару по ТЕЦ
Зловмисник фотографував теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину Миколаєва
За матеріалами Служби безпеки 15 років тюрми отримав ще один інформатор російської розвідки. Зрадник готував ракетний удар по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини, повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 3 червня.
«Серед основних цілей ворога була теплоелектроцентраль, яка забезпечує опаленням майже половину житлових будинків та промислових підприємств обласного центру. Щоб уточнити інформацію про геолокацію і технологічні потужності ТЕЦ, зловмисник фотографував периметр енергооб’єкта», – йдеться у повідомленні.
Як встановили слідчі, 74-річного мешканця Миколаєва, ідеологічного прихильника кремлівського режиму окупанти дистанційно завербували влітку 2022 року. За співпрацю на користь РФ зраднику обіцяли грошову «винагороду» та лояльне ставлення рашистів у разі захоплення регіону.
Утім співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого агента, задокументували його розвідувальну активність і затримали у вересні 2022 року.
За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми. Його визнали винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).