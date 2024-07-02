У Львові представили результати соціологічного опитування про відвідувачів міста. Перше таке опитування за час великої війни у Львові провели у 2023 році. За результатами другого дослідження можна відстежити зміни у поведінці гостей, задоволеності послугами і міськими пропозиціями. Деталі розповідають на сторінці Львівської міськради.

Соціологічне опитування серед гостей міста провів Львівський туристичний офіс разом з Українським католицьким університетом. Соціологи з’ясовували, хто і чому приїжджає до Львова, на скільки днів та скільки витрачає коштів.

«Це дуже важлива робота, бо з початку повномасштабної війни ми втратили будь-які дані, які б нам показували ситуацію із гостями міста. Без таких даних дуже важко розбудовувати сферу гостинності. Львів є першим і єдиними містом України, яке має такі дані в часі великої війни», – розповіла керівниця управління туризму Львівської міської ради Христина Лебедь.

Типовий гість Львова у 2024 році – це жінка 16-25 років, яка приїхала для відпочинку з друзями чи сім’єю. Згідно з даними опитування, за рік збільшилась середня тривалість перебування гостей у Львові – із 2-3 днів у 2023 році до 3-7 днів у 2024. Іноземці зупиняються на 6-10 днів, замість 4-7. Кількість тих, хто повторно приїжджає до Львова, майже не змінилася (77% у 2023 і 79% тепер).

Звідки приїжджали до Львова

Найбільше гостей приїджають з Києва, Тернополя, Харкова, Хмельницького, а іноземці, яких є 15%, – з Польщі, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, США.

Львів для туристів асоціюється з історією та автентичністю (24%), домом, спокоєм, затишком (23%), кавою (20,6%), красивою архітектурою (16,4%), радістю та приємними емоціями (11,6%), європейською культурою та мистецтвом (10,5%).

З чим туристам асоціюється Львів

Перевагами Львова, які вплинули на рішення гостей відвідати місто, найчастіше називають привабливу архітектуру та пам’ятки, наявність затишних та цікавих ресторанів і кав’ярень, розвинену туристичну інфраструктуру, відносну безпеку та події, що відбуваються у місті. Цього року гості вище оцінили зручність пересування по місту та туристичну інформацію. Менше задоволені транспортним сполученням з іншими містами та цінами.

43,6% опитаних відвідувачів приїхали до Львова відпочити, 19,7% – по роботі, 15,4% – відвідати друзів і родичів. Кожен турист витрачає у Львові в середньому 1494 грн (34 євро) на харчування, громадський транспорт, сувеніри тощо (без витрат на проживання та доїзд до Львова). Іноземці ж в середньому витрачають 1986 грн (45 євро).

Топ-10 улюблених туристичних місць у Львові:

Оперний театр і проспект Свободи,

площа Ринок і ратуша,

центр міста,

Стрийський парк та Парк культури,

Личаківський цвинтар,

парк Високий замок,

Палац Потоцьких,

Собор Святого Юра,

Меморіал Героїв Небесної сотні.

Улюблені локації туристів у Львові

Опитування провели 13-28 квітня 2024 року студенти кафедри соціології УКУ методом face-to-face інтерв’ю, під час яких опитали 638 респондентів віком від 16 років. Всі результати соцопитування дивіться тут.