Серед сіл-кандидатів – карпатська Ворохта

Державне агентство розвитку туризму відібрало п’ять сіл України, де активно розвивають туризм, і подало їхні заявки до World Tourism Organization (ООН Туризм). Це села з Львівщини, Волині, Закарпаття, Івано-Франківщини та Дніпропетровської області. Якщо вони пройдуть відбір, села включать до переліку «Найкращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) 2024 року. Це сприятиме розвитку міжнародного туризму та залученню іноземних інвестицій.

«Включення українських сіл до цієї світової мережі гарантуватиме не тільки увагу мандрівників з усього світу, а й дозволить їм розраховувати на менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, які займаються просуванням туризму як рушійної сили розвитку сільської місцевості», – повідомили 24 травня у ДАРТ.

Із дев’яти поданих заявок відібрали п’ять. Серед них:

високогірне селище Ворохта на Івано-Франківщині, яке розташоване біля підніжжя найвищої гори в Україні – Говерли, відоме своїм віадуком і є центром гірськолижного туризму.

село Зелений Гай на Дніпропетровщині, на території якого працює ферма, яка від початку повномасштабної фази війни стала прихистком для понад 300 людей та 1500 свійських тварин, яких вивезли із зони бойових дій.

гірське селище-курорт Кваси на Закарпатті, відоме своїми мінеральними цілющими джерелами, крафтовою продукцією та виробництвом гуцульських лижників.

старовинне селище Олика на Волині, яке внесене до списку історичних населених місць України і має 10 об’єктів історичної спадщини, зокрема – замок князів Радзивіллів.

карпатське село Урич на Львівщині з бойківською автентикою, яка збереглася в місцевих обрядах та архітектурі. Поряд із селищем є середньовічна наскельна фортеця і митниця Тустань.

Список найкращих сіл оприлюднять наприкінці 2024 року. До цього переліку від 2021 року включили 190 селищ з усього світу. Україна у цьому списку поки відсутня. Така глобальна ініціатива відзначає села, які лідирують у розвитку сільської місцевості та збереженні ландшафтів, культурного розмаїття, місцевих цінностей і кулінарних традицій.