Солдат отримав п'ять років тюрми за СЗЧ

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Черкащини Володимиру К. за самовільне залишення військової частини. Мобілізований перебував у СЗЧ два роки, йому призначили покарання – п’ять років позбавлення волі.

За матеріалами справи, Володимир К. був мобілізований на військову службу у березні 2022 року. У жовтні 2023 року він поїхав у десятиденну відпустку до матері, яка проживає у селищі Підбуж Дрогобицького району, та не повернувся назад до місця служби. Його затримали працівники поліції у листопаді 2025 року.

Обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що не повернувся у підрозділ, оскільки мати хворіла і він був змушений доглядати за нею, допомагав їй по господарству.

У суді мама обвинуваченого розповіла, що в неї цукровий діабет та вона потребує допомоги по господарству. Інших родичів, які б могли доглядати за нею, немає.

Суддя Андрій Хомик визнав Володимира К. винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 ККУ) та призначив йому покарання – п’ять років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.