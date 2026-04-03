Борис Зіменковський очолював медуніверситет у 1998-2023 роках

У п’ятницю, 3 квітня, у Львові у віці 85 років помер багаторічний ректор Львівського національного медичного університету Борис Зіменковський. Він очолював навчальний заклад 25 років.

«Сьогодні вночі пішов із життя Борис Семенович Зіменковський. Ректор ЛНМУ ім . Данила Галицького 1998-2023р. Доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАМН України, заслужений професор ЛНМУ, почесний доктор Люблінського медичного університету (Польща), дійсний член ряду громадських академій (АНВОУ, АНТКУ, МАНТІ, УАН, Нью-Йоркської АН, НТШ)», – повідомили на сторінці медуніверситету у фейсбуці.

У виші зазначили, що Борис Зіменковський «був не лише незмінним керівником нашого університету, видатним вченим зі світовим іменем, педагогом та наставником. Він був цілою епохою, знаковою науковою школою, одним із тих незамінних постатей, після яких залишається світла памʼять та невимовний смуток».

Церемонія прощання з померлим відбудеться в суботу, 4 квітня, у Храмі Пресвятої Трійці на вул. Тершаківців,11 з 11:00 до 13:00. Далі розпочнеться чин похорону, який завершиться похованням на Личаківському цвинтарі.

Нагадаємо, МОЗ звільнило Бориса Зіменковського з посади ректора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицього у 2023 році після скандалу із сексистськими висловлюваннями у бік студентів. Сам ректор назвав образливі висловлювання жартами.