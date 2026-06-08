Аварія сталася у дворі на вулиці Молодіжній

У дворі багатоповерхового будинку в Хмельницькому автомобіль Nissan збив двох жінок і в’їхав у дерево. Одна з постраждалих була з візком, у якому перебувала трирічна дитина. Усіх потерпілих госпіталізували. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася у понеділок, 8 червня, близько 12:30 на вулиці Молодіжній. Правоохоронці попередньо встановили, що 46-річній місцевій жительці, яка була за кермом кросовера, під час початку руху раптово стало зле.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Водійка втратила контроль над транспортним засобом та наїхала на двох жінок у дворі. Одна з них була з візком, у якому перебувала трирічна дитина. Після цього автомобіль в’їхав у дерево», – зазначили у поліції.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Двох жінок і дитину доставили до медичного закладу для обстеження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.