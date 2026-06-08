16-річна водійка Volkswagen спричинила смертельну ДТП на Волині
Неповнолітня вʼїхала у придорожній відбійник
У Ковельському районі 16-річна водійка Volkswagen Passat врізалася у відбійник. Унаслідок ДТП загинув 23-річний пасажир автомобіля. Про це в понеділок, 8 червня, повідомили у поліції Волинської області.
Аварія сталась 7 червня близько 20:00. За попередніми даними слідства, 16-річна дівчина за кермом Volkswagen Passat не вибрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожньої обстановки, через що автомобіль зіткнувся з придорожнім відбійником.
Фото поліції з місця події
Від отриманих травм 23-річний пасажир легковика загинув на місці події. Водійка отримала забої, а ще одна пасажирка, 2012 року народження, не постраждала.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Усі учасники аварії є мешканцями Ковельського району.
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Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.