Поліція затримала 45-річного водія одразу після ДТП

У місті Володимир на Волині водій автомобіля Renault Scenic з’їхав у кювет під час спроби втекти від групи оповіщення. У Волинському обласному ТЦК та СП заперечують інформацію про переслідування та стверджують, що чоловік сам не впорався з керуванням. Одразу після ДТП його затримали поліцейські.

Відео з місця події у неділю, 31 травня, оприлюднив телеграм-канал «Волинь Головне». Автор допису стверджує, що працівники ТЦК нібито підрізали автомобіль місцевого жителя, через що той злетів із дороги у кювет.

У Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що інцидент стався 30 травня у Володимирі. За інформацією відомства, поліцейські зупинили легковик для перевірки документів і встановили, що 45-річний водій перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Після цього на місце викликали групу оповіщення.

За версією ТЦК, після прибуття військовослужбовців чоловік намагався залишити місце події, однак під час руху не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

«Військовослужбовці ТЦК і працівники поліції не переслідували автомобіль, не блокували його та не вчиняли дій, які могли б спричинити дорожньо-транспортну пригоду. Попередньо аварія сталася через дії самого водія», – повідомили у ТЦК.

Після ДТП чоловік намагався втекти повторно, однак його затримали поліцейські.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, чоловіка доправили на проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби. Станом на 1 червня він перебуває у навчальному центрі.