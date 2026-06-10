У Львові буде хмарно з проясненнями

У четвер, 11 червня, у Львові та на Львівщині оголосили штормове попередження через посилення вітру та грозу із градом. Детальний прогноз погоди оприлюднили синоптики Львівського гідрометцентру.

Як вказано у прогнозі, 11 червня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів із заходу.

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Прогноз для Львівської області: у четвер, 11 червня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вдень подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7–12 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі 13–18°С, вдень 17–22°С тепла.

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Прогноз для Львова: у четвер, 11 червня, буде хмарно з проясненнями. Вдень можлива гроза, град, пориви північно-західного вітру 15–20 м/с. Температура вночі 15–17°С, вдень 19–21°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 13 червня.

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