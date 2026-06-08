Після нетривалої спеки у Львові та області знову похолодає

Початок червня на Львівщині хмарний та прохолодний, після нетривалої спеки у Львові та області знову похолодає. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди до 13 червня.

«Погодні умови у Львові та області впродовж тижня будуть з нестійким характером із чергуванням опадів у вигляді дощу та без істотними опадами. Температура вночі до 17°С, вдень до 26°С тепла», – написали синоптики.

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У вівторок, 9 червня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі 9–14°С, вдень 24–29°С тепла.

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У середу, 10 червня, у Львові та області буде денна температура становитиме близько 23°С тепла, протягом дня можливі короткочасні дощі.

У четвер, 11 червня, у Львові та області, різко похолодає – денна температура повітря становитиме близько 19°С тепла, можливі короткочасні дощі. Вночі до 16°С тепла.

У п’ятницю, 12 червня, денна температура повітря на Львівщині також становитись близько 19°С тепла, опадів не прогнозують.

У суботу, 13 червня, у Львові та на Львівщині трішки потепліє – вдень близько 21°С тепла, можливі короткочасні дощі. Вночі температура повітря становитиме до 11°С тепла.