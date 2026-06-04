Найвищі температури влітку можливі в липні

Початок літа в Україні був дощовим та прохолодним, але температура повітря невдовзі зросте. Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповіла УНІАН, який місяць буде найспекотнішим та у яких областях можуть бути температурні аномалії.

Віра Балабух розповіла, що всі світові прогностичні центри прогнозували, що середня за літо температура повітря в Україні може бути на 1–2 °С вищою за норму.

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«Зараз Європейський центр середньострокових прогнозів зберігає цю тенденцію, тоді як NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США) знижує температуру, особливо в червні. Але при цьому ймовірність спекотних днів значно вища, ніж ймовірність аномально холодних днів. Особливо це характерно для липня», – сказала експертка.

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За словами метеорологині, найвищі температури влітку можливі в липні, що традиційно характерно для території України.

На запитання щодо аномальних кліматичних процесів влітку вона зауважила, що таких даних у сезонних прогнозах немає.

«Але, знаючи характерні особливості літнього періоду, ми розуміємо, що для цього періоду характерна інтенсивна конвективна діяльність. Тобто зливи, грози, гради, шквали, смерчі також спостерігатимуться влітку», – сказала Віра Балабух.

Експертка також зауважила, що найбільші аномалії температури очікуються на заході України. У червні в цьому регіоні зберігатиметься ще й посуха.

Нагадаємо, що раніше ZAXID.NET розповідав, що літо 2026 року може мати безпрецедентні температурні аномалії у різних країнах. Незабаром також може стартувати фаза Ель-Ніньйо – кліматичний феномен аномального підвищення температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану на 5–9°C, що виникає раз на 2–7 років і може тривати до року. У цей період на Землі фіксують хвилі спеки, повені, посухи тощо.

В Укргідрометцентрі розповіли, чи вплине Ель-Ніньйо на температуру повітря в Україні.