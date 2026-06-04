На Львівщині будуть грози, подекуди град

У п’ятницю, 5 червня, погода у Львові та Львівській області буде хмарною, синоптики попередили про штормовий вітер та грози із градом. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди.

Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 5 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території очікуються короткочасні дощі. Вдень – грози, подекуди град. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5–10 м/с, вдень під час грози – подекуди шквали 15–20 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 23–28°С тепла.

Прогноз для Львова: у п’ятницю, 5 червня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Вдень – гроза, град. Вночі та вранці – туман. Вітер південний, 5–10 м/с, під час грози – шквал 15–20 м/с. Температура вночі – 13–15°С, вдень – 25–27°С тепла. Погіршення видимості в тумані 200–500 м, в дощі.