Літо в Україні має бути теплим

Усі українці чекають потепління, а ще більше – літа, коли про нічні заморозки можна буде нарешті забути. У ЗМІ поширюють прогнози, що літо 2026 року може мати безпрецедентні температурні аномалії. В Укргідрометцентрі закликають не панікувати.

Видання LB.ua з посиланням на звіт Всесвітньої метеорологічної організації пише, що глобальні температури у 2026–2029 роках залишатимуться рекордно високими. Ймовірність того, що мінімум один рік з них стане найспекотнішим за всю історію спостережень, ­– 80 %.

Незабаром також може стартувати фаза Ель-Ніньйо – кліматичний феномен аномального підвищення температури поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану на 5–9°C, що виникає раз на 2–7 років і може тривати до року. У цей період на Землі фіксують хвилі спеки, повені, посухи тощо.

Низка українських ЗМІ поширили новини із заголовками про «аномально спекотне літо», але в Укргідрометцентрі закликали не робити передчасних прогнозів.

«Зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо – близько 40%. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал. Водночас наші синоптики УкрГМЦ наголошують: робити висновки про літо зарано, і прямого зв’язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану в його центральній і східній екваторіальній частині з погодою в Україні немає. Певна опосередкована кореляція може прослідковуватися, але потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями», – написали на сторінці Укргідрометцентру.

LB.ua з посиланням на Віру Балабух, завідувачку відділу прикладної метеорології та кліматології (Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України), кандидатку географічних наук пише, що українцям недоцільно орієнтуватись на Ель-Ніньйо. Цей процес відбувається в екваторіальних широтах Тихого океану, надто далеко від нас і дуже впливає на Американський континент, Австралію, східну частину Євразії, близьку до узбережжя Тихого океану. Для Європи цей зв’язок значно слабший, для України й поготів.

Якою буде погода влітку 2026 року в Україні:

За розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, літо в Україні очікується тепле. Віра Балабух розповідала виданню «Телеграф», що точну температуру повітря можна спрогнозувати лише за кілька днів.

«Відповідно до розрахунків світових прогностичних центрів, очікується що середня за місяць температура повітря може бути на 1–2 градуси вищою за сучасну кліматичну норму, в кількість опадів за сезон може бути в межах норми. Щодо опадів, то на жаль, такі прогнози не дозволяють сказати як саме опади розподілятимуться протягом сезону. Якщо, наприклад, у якомусь пункті за один дощ випаде 3,5 місячних норми опадів і це буде єдиний дощ за літо, то кількість опадів буде вищою за норму, хоча насправді спостерігатиметься сильна посуха», – розповідає Віра Балабух.