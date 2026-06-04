До діяльності мережі було залучено щонайменше 10 жінок

Поліцейські затримали 32-річну мешканку Бердичева, яка організувала надання платних інтимних послуг у Львові, також переправляла повій на роботу за кордон.

Як повідомили у четвер, 4 червня, у поліції та прокуратурі Львівщини, з осені минулого року організаторка підшуковувала та вербувала жінок зі Львова та області, які перебували в уразливому стані. Окрім експлуатації у спеціально орендованих квартирах у Львові, організовувала їм виїзд для аналогічної роботи до Польщі та Молдови.

«Для реклами свого бізнесу підозрювана регулярно розміщувала на спеціалізованих сайтах анкети жінок із пропозиціями платних інтимних послуг та контактами для їх замовлення. Ціни коливалися від 4 500 до 5 000 грн за годину. Половину отримувала повія, а решту – керівниця», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час вербування працівниць для роботи за кордон однією з переваг вказувала вищі прибутки, ніж в Україні – до 150 євро за годину. Половину заробітків йшли організаторці. Також вона запевняла, що повіям за кордоном не загрожуватиме ні юридична відповідальність, ні депортація.

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Сутенерку затримали у Львові наприкінці травня

Так у березні цього року сутенерка підшукала жінку, яка була в уразливому стані, та переконала її надавати сексуальні послуги за кордоном, а уже у травні працівниця їхала зі Львова у Кишинів.

Однак до Молдови майбутня повія так і не доїхала. Правоохоронці затримали організаторку, що дозволило врятувати потерпілу від ймовірного сексуального рабства. За даними слідства, до діяльності мережі було залучено щонайменше 10 жінок, які надавали платні інтимні послуги у Львові та за кордоном.

Організаторці повідомили про підозру у вербуванні з метою експлуатації, а також у сутенерстві (ч. 1 ст. 149, ч. ч. 1, 2 ст. 303 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних, які могли постраждати від незаконних дій.