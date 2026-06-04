Раніше Сергій Дейнека очолював Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва

Зі серпня 2025 року Чернігівську обласну прокуратуру очолює Сергій Дейнека, родичі якого неодноразово висловлювали підтримку Росії. Про це 4 червня повідомив Центр протидії корупції.

Зазначається, що призначення Дейнеки та інших керівників в системі прокуратури відбулося без проведення відкритих конкурсів. Таку практику одразу після вступу на посаду у 2025 році запровадив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Активісти наголошують, що відсутність прозорого відбору є прямою загрозою для нацбезпеки та доброчесності системи.

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Сергій Дейнека до призначення на посаду керівника Чернігівської обласної прокуратури очолював Дніпровську окружну прокуратуру міста Києва.

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Згідно з його декларацією, прокурор не володіє нерухомістю, а дружина та п’ятеро дітей зареєстровані в кімнаті гуртожитку. Також посадовець офіційно не задекларував жодних заощаджень. Водночас у 2025 році його дружина Ганна Дейнека придбала преміумавто Audi Q5 2023 року випуску.

У ЦПК повідомляють, що дружина прокурора Ганна (у декларації вказана як Анна) внесена до бази «Миротворець». За даними проєкту, у 2015 році вона двічі незаконно в’їжджала на територію РФ через окуповані території.

Батьки дружини прокурора, Василь і Тетяна Бірюкови, проживають на окупованій території та, як стверджують активісти, демонструють проросійські погляди. У соцмережах вони поширюють дописи про зниклих безвісти «СВОшників» та пропагандистські матеріали Маргарити Симоньян.

Наприклад, у квітні 2026 року тесть прокурора Василь Бірюков у російській соцмережі «Одноклассники» активно лайкав публікації з георгіївськими стрічками.

При цьому теща прокурора у 2021 році придбала квартиру площею 62,3 м2 в київському житловому комплексі «Метро Парк».

Окрім того, брат дружини прокурора Іван Бірюков також внесений до бази «Миротворець». За даними ЦПК, упродовж 2014–2021 років він 370 разів в’їжджав до Росії через тимчасово окуповані території України.

У 2025 році Іван Біроков відкрив ФОП в Україні. У 2024 році він став власником BMW X5 2023 року випуску. Середня вартість такого авто на ринку становить близько 87,5 тис. доларів.

Зауважимо, на момент публікації новини ні Сергій Дейнека, ні Офіс генерального прокурора не коментували інформацію, оприлюднену Центром протидії корупції.