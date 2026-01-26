Генпрокуратура пояснила включення Олексія Шевчука до комісії з добору керівництва САП

У понеділок, 26 січня, Рада прокурорів України опублікувала розʼяснення щодо обрання 40-річного адвоката Олексія Шевчука до конкурсної комісії з відбору кандидатів на керівні посади Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там стверджують, що адвокат, який був захисником Іллі Киви, відповідає вимогам, а також пояснюють кадрове рішення необхідністю виконати вимогу закону.

Відбір кандидатів до конкурсної комісії, що уповноважена обирати керівництво САП, оголосили 28 листопада 2025 року. Рада прокурорів отримала чотири заявки, з них три – від представників прокурорської спільноти, ще одну – від адвоката. Наголошується, що «жодних обставин, які відповідно до закону унеможливлювали б участь осіб у відборі не встановлено». Тож всі чотири кандидати пройшли співбесіди і їх допустили до участі у відборі.

У грудні 2025 року Рада прокурорів розглянула документи кандидатів та ухвалила рішення запропонувати генпрокурору Руслану Кравченку призначити до складу конкурсної комісії трьох працівників прокуратури. Однак згодом один із затверджених кандидатів відмовився від участі у відборі та подав відповідну заяву.

«З огляду на недостатню кількість кандидатів, запропонованих Радою прокурорів України, та з метою своєчасного виконання вимог абзацу четвертого частини третьої статті 29-1 Закону України “Про прокуратуру”, генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката О. Шевчука – єдиного кандидата з числа осіб, які брали участь у конкурсі та відповідали вимогам закону», – йдеться у повідомленні Ради прокурорів.

Зазначається, наразі склад конкурсної комісії не сформовано, оскільки ще не визначили трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій.

Що не так з Олексієм Шевчуком

Як зауважує аналітичний центр «Фундація DEJURE», конкурсна комісія відповідає за добір кандидатів на ключові антикорупційні посади, а саме: заступника генерального прокурора – керівника САП, першого заступника керівника САП та заступника керівника САП.

Закон вимагає, що члени конкурсної комісії повинні мати:

бездоганну ділову репутацію;

високі професійні та моральні якості;

суспільний авторитет і доброчесність;

не менше п’яти роківрелевантного досвіду у сфері правосуддя, адвокатської діяльності або у сфері запобігання і протидії корупції.

Водночас Олексій Шевчук має скандальну репутацію. У травні 2025 року він фігурував у журналістському розслідуванні про переправлення чоловіків за кордон через систему «Шлях». За даними журналістів NGL, через умовну «групу Шевчука» виїхали й не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

Крім того, Шевчук був адвокатом колишнього народного депутата від забороненої нині партії «Опозиційна платформа – за життя» Іллі Киви. Також Шевчук представляв інтереси ексглави Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого обвинувачують у замовленні нападу на активістку і херсонську депутатку міськради Катерину Гандзюк. А ще серед клієнтів Шевчука низка фігурантів справ Національного антикорупційного бюро: екснардеп-регіонал Олександр Онищенка, брати Дубневичі, нардеп Борислав Розенблат, політик та бізнесмен Олег Бахматюк тощо.

У 2023 році Шевчука позбавляли ліцензії через порушення адвокатської етики. Того ж року його ліцензія була призупинена строком на три місяці через образливий допис про ветерана та адвоката Масі Найєма.

Крім того, у березні 2023 року Етична рада відхилила кандидатуру Олексія Шевчука на посаду члена Вищої ради правосуддя через «невідповідність критеріям професійної етики та доброчесності».

Також Олексій Шевчук підтримував так звані «диктаторські закони 16 січня», що були ухвалені на тлі масових протестів на Євромайдані й обмежували права українців.

21 січня 2026 року Олексій Шевчук відреагував на невдоволення українців його кандидатурою, заявивши про «чергову хвилю інформаційних атак, бруду та провокацій». Він підтвердив, що був адвокатом Іллі Киви, але наголосив, що захищав його у період, коли він обіймав посаду начальника департаменту МВС. Окремо Шевчук зазначив, що під час повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ.