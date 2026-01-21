Олексій Шевчук прокоментував звинувачення щодо його професійної діяльності

Рада прокурорів України обрала у конкурсну комісію з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури речника Національної асоціації адвокатів України, адвоката Олексія Шевчука. Саме він захищав інтереси вбитого колишнього народного депутата від забороненої нині ОПЗЖ Іллі Киви. Про це повідомив волонтер, блогер Сергій Стерненко в телеграмі.

За даними волонтера, окрім російського колаборанта Іллі Киви, адвокат добровільно захищав ексглаву Херсонської ОДА Владислава Мангера, якого обвинувачують у замовленні нападу на активістку і херсонську депутатку міськради Катерину Гандзюк, унаслідок якого вона померла. Також, як стверджує Стерненко, Шевчук працював на одному з так званих «каналів Медведчука».

«У серпні 2023 року Етична рада визнала його (Олексія Шевчука, – ред.) таким, що не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності. Серед причин: непідтверджені джерела статків, обман у документах, неетична поведінка в соцмережах і неявка на судові засідання. Цей персонаж має обирати між тюремними камерами за корупційні схеми, які він організував по незаконному виїзду за кордон. Але він буде обирати прокурорів до САП», – написав Стерненко.

Тим часом сам Шевчук оперативно відреагував на «чергову хвилю інформаційних атак, бруду та провокацій», що полилась на нього після рішення Ради прокурорів обрати адвоката в конкурсну комісію з добору заступника керівника САП.

Він підтвердив, що є і був адвокатом Іллі Киви. Адвокат стверджує, що захищав екснардепа у період, коли він обіймав посаду начальника департаменту МВС та відповідав за протидію обігу наркотичних речовин.

Олексій Шевчук окремо зазначив, що долучився до ЗСУ під час повномасштабного вторгнення і працює для армії та фронту як військовослужбовець. Він також повідомив, що начебто «не допустив, щоб посадовці Львівської міської ради викрали аптечки, призначені військовим». Шевчук майже рік був позаштатним радником голови ЛОВА Максима Козицького з питань гуманітарної допомоги та волонтерства, був головою координаційного штабу з питань надання гуманітарної допомоги ЛОВА.

Адвокат наголосив, що особи, які системно поширюють наклеп щодо його клієнтів, нестимуть відповідальність.

До слова, у листопаді 2025 року керівник САП Олександр Клименко підтвердив проведення службового розслідування щодо його заступника Андрія Синюка у справі зливу операції НАБУ «Мідас». Журналісти повідомляли, що Синюк неодноразово зустрічався з людьми, які можуть бути пов’язані з бізнесменом Тимуром Міндічем – фігурантом кримінальної справи про масштабну корупційну схему в українській енергетиці.