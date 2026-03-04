Сєрґєй Кувалдін отримав підвищення після ударів по Києву та Львову

СБУ та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру російському генералу Сєрґєю Кувалдіну, який керував атакою на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Його підозрюють у скоєнні воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди, повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 4 березня.

Правоохоронці та військова контррозвідка задокументували, що командувач дальньої авіації ВПС Росії генерал-майор Сергій Кувалдін віддав наказ на здійснення ракетної атаки по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» у Києві. 8 липня 2024 року російська ракета вдарила по будівлі лікарні.

«Як встановило розслідування, рашисти атакували медзаклад стратегічною крилатою ракетою Х-101 класу «повітря-земля». Її запуск було здійснено з російського бомбардувальника-ракетоносія Ту-95МС. Унаслідок обстрілу двоє цивільних загинуло, ще десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Внаслідок атаки будівля лікарні зазнала значних ушкоджень. Також серйозні руйнування зафіксували у приміщеннях «Охматдиту», де було високотехнологічне обладнання.

Зазначається, що на момент атаки Сєрґєй Кувалдін обіймав посаду першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації російських ВПС. Після удару по лікарні його підвищили до командувача дальньої авіації.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, які спричинили загибель людей). Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності.

До слова, це не перша підозра Кувалдіну – до того СБУ повідомила йому про підозру в командуванні ракетним ударом по Львову 4 вересня 2024 року. Тоді внаслідок обстрілу загинули восьмеро людей, ще 45 зазнали поранень. Внаслідок обстрілу у Львові пошкоджені обʼєкти буферної зони об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.