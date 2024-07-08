Росіяни влучили у дитячу лікарню в Києві

У понеділок, 8 липня, росіяни масовано атакували Україну ракетами. Більшість вибухів пролунали у столиці. Про це повідомили Київській міській військовій адміністрації.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили близько 09:50. Перші вибухи у Києві пролунали о 10:20. За інформацією Київської міської військової адміністрації, уламки російських ракет впали у п’яти районах столиці. За попередніми даними:

в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Деснянському районі займання будинку.

Об 11:10 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що росіяни влучили у приміщення дитячого медичного закладу. «Суспільне» уточнило, що йдеться про лікарню «Охматдит».

UNITED24 Media опублікувало відео наслідків російської атаки на дитячу лікарню.

За словами Володимира Зеленського, загалом росіяни випустили по Україні понад 40 ракет різних типів.

«Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня», – написав президент України.

Станом на 11:33 відомо про п’ятьох загиблих у Києві, ще дев’ятеро людей – отримали травми.

Наразі на місці влучання рятувальники розбирають завали. Також завали допомагають розбирати небайдужі люди. Як пише «Радіо Свобода», на місці говорять, що всередині можуть бути діти. Офіційно цю інформацію поки не підтверджували.

За словами Віталія Кличка, пацієнтів «Охматдиту», евакуюють в комунальні лікарні міста.

Як зазначив Володимир Зеленський, дитяча лікарня «Охматдит» у Києві є однією з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі. Медичний заклад є виключно дитячим.

«Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди. Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить», – написав президент України.

В ефірі телеканалу «Київ24» міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що росіяни вдарили по корпусу, де діти отримували діаліз – очищення крові при нирковій недостатності.

Міністерсво внутрішніх справ повідомило, що рятувальникам вдалось загасити пожежу площею 1500 м², що виникла на території лікарні.

Доповнено. За даними Офісу генерарольного прокурора, загалом внаслідок російської атаки на столицю, станом на 12:40, загинуло дев’ятеро людей. Ще 33 отримали поранення. Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Станом на 13:16 у Києві відомо про десять загиблих та 35 постраждалих, повідомили у КМВА.