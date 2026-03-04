Екіпаж судна евакуювали

У Середземному морі біля Мальти зайнялася пожежа на танкері для перевезення зрідженого природного газу, який ходить під російським прапором та перебуває під санкціями. Судно атакував дрон, повідомило агентство Reuters із посиланням на обізнані з ситуацією джерела. Згодом інформацію про пожежу на кораблі підтвердили в російському міністерстві транспорту.

Востаннє корабель Arctic Metagaz повідомляв про своє місцеперебування 2 березня, коли був біля узбережжя Мальти. Близько 4:00 3 березня між Мальтою та Лівією пролунала серія вибухів.

Співрозмовники агентства стверджують, що російський танкер атакував безпілотник. Після цього на судні зайнялася пожежа.

Газовий танкер Arctic Metagaz

Одне з джерел Reuters заявило, що нібито за атакою на танкер може стояти Україна. Втім агентство наголосило, що доказів цьому немає.

У соцмережах поширили відео, на яких видно корабель, охоплений вогнем.

Біля узбережжя Лівії палає підсанкційний російський СПГ-танкер Arctic Metagaz тіньового флоту РФ.



Його атакували морські дрони. Невідомі дрони.



Це, звісно, не ми pic.twitter.com/4xHJ6NvvUy — Serhii Sternenko (@sternenko) March 3, 2026

Екіпаж Arctic Metagaz врятували та перевели на інше судно в цьому районі.

Доповнено 10:57. У пресслужбі російського міністерства транспорту підтвердили, що на танкер Arctic Metagaz скоїли атаку. Там заявили, що корабель біля узбережжя Лівії нібито атакували українські безекіпажні катери.

Активіст, волонтер та радник міністра оборони України Сергій Стерненко показав кадри, на яких видно наслідки пожежі на російському кораблі. На фото видно пробоїну в районі машинного відділення та обгорілий корпус корабля.

«Російський газовий танкер, атакований учора невідомими дронами у Середземному морі, має серйозну пробоїну в районі машинного відділення та не підлягає відновленню», – написав Стерненко.

Зазначимо, танкер перебуває під санкціями низки країн – зокрема США, Великої Британії, Канади, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії та Австралії. За даними порталу ГУР War&Sanctions, корабель транспортує викопне паливо з обʼєкта «Арктік СПГ-2» в обхід санкцій. Щоб приховувати справжнє місце розташування, судно застосовує спуфінг – маскується під інший корабель та фальсифікує дані.