В Італії затримали корабель, який перевозив метали з Росії
Італійські правоохоронці підозрюють екіпаж у фальсифікаціях щодо руху судна
Італійські правоохоронці затримали у порту Бріндізі вантажне судно, яке перевозило кілька десятків тисяч тонн чорних металів з Новоросійська. Про це повідомило у суботу, 17 січня, агентство ANSA.
Правоохоронці провели перевірки на кораблі під прапором острівної країни в Океанії та виявили низку порушень. Зокрема, екіпаж корабля звинувачують в серйозних невідповідностях, фальсифікаціях та змінах бортової документації.
На фото та відео, оприлюднених італійськими правоохоронцями, видно велике вантажне судно без жодних лого чи знаків.
Зазначимо, згідно з даними ресурсу із відстеження руху кораблів Marine Traffic, у порту Бріндізі стоїть балкер Hızır Reis, який рухався з Новоросійська. Корабель ходить під прапором тихоокеанської країни Тувалу. Судячи з розміщених на ресурсі фото, раніше судно мало назву Isolda.
За даними італійського агентства, судно перевозило 33 тис. тонн чорних металів.
«Захоплення судна пов'язане із заходами, прийнятими в рамках пакета санкцій проти Росії після російсько-українського конфлікту», – повідомило агентство.
Італійське митне агентство та фінансова гвардія Італії зʼясували, що корабель перебував у російському порту в Новоросійську з 13 по 16 листопада 2025 року. Там він здійснював заборонені вантажні операції.
Правоохоронці виявили, що біля порту Новоросійська корабель вимкнув GPS-приймач і транспондер.
Слідство ведуть проти імпортера, судновласника та двох членів екіпажу. Їх звинувачують у порушенні санкцій Європейського союзу.