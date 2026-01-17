Корабель затримали у порту Бріндізі

Італійські правоохоронці затримали у порту Бріндізі вантажне судно, яке перевозило кілька десятків тисяч тонн чорних металів з Новоросійська. Про це повідомило у суботу, 17 січня, агентство ANSA.

Правоохоронці провели перевірки на кораблі під прапором острівної країни в Океанії та виявили низку порушень. Зокрема, екіпаж корабля звинувачують в серйозних невідповідностях, фальсифікаціях та змінах бортової документації.

На фото та відео, оприлюднених італійськими правоохоронцями, видно велике вантажне судно без жодних лого чи знаків.

Зазначимо, згідно з даними ресурсу із відстеження руху кораблів Marine Traffic, у порту Бріндізі стоїть балкер Hızır Reis, який рухався з Новоросійська. Корабель ходить під прапором тихоокеанської країни Тувалу. Судячи з розміщених на ресурсі фото, раніше судно мало назву Isolda.

За даними італійського агентства, судно перевозило 33 тис. тонн чорних металів.

«Захоплення судна пов'язане із заходами, прийнятими в рамках пакета санкцій проти Росії після російсько-українського конфлікту», – повідомило агентство.

Італійське митне агентство та фінансова гвардія Італії зʼясували, що корабель перебував у російському порту в Новоросійську з 13 по 16 листопада 2025 року. Там він здійснював заборонені вантажні операції.

Правоохоронці виявили, що біля порту Новоросійська корабель вимкнув GPS-приймач і транспондер.

Слідство ведуть проти імпортера, судновласника та двох членів екіпажу. Їх звинувачують у порушенні санкцій Європейського союзу.