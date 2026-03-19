Inzhur відновлює будівництво електростанції після року судових тяганин

Верховний Суд скасував заборону на будівництво електростанції компанії Inzhur. Це відкриває шлях до завершення проєкту вже в найближчі місяці. Про це повідомив засновник компанії Андрій Журжій 19 березня.

Суд визнав необґрунтованим рішення Київський апеляційний суд від 25 вересня 2025 року, яке забороняло будівництво електростанції Inzhur Energy. Натомість залишено в силі рішення Києво-Святошинський районний суд від 5 червня 2025 року, тоді суд не побачив підстав для обмеження робіт.

У Верховному Суді наголосили, що апеляційна інстанція перевищила свої повноваження. Зокрема, заборона будівництва до розгляду справи по суті суперечить нормам процесуального законодавства та Цивільного процесуального кодексу України.

Таким чином, усі юридичні обмеження щодо проєкту скасовано. За словами Журжія, за понад рік судових розглядів не було встановлено жодних обґрунтованих причин для зупинки будівництва.

У компанії заявили, що інвестори можуть продовжити реалізацію проєкту. Будівництво планують завершити вже у найближчі місяці, після чого електростанцію введуть в експлуатацію та підключать до енергомережі.

Що відомо про електростанцію Inzhur Energy?

У серпні 2024 року Inzhur Energy розпочала будівництво електростанції потужністю 34 МВт – проєкт позиціонують як першу в Україні «народну» електростанцію. Його реалізують у межах державної програми розвитку малої генерації за контрактом із НЕК «Укренерго».

Загальна вартість проєкту становить близько 22 млн євро. У компанії ще тоді запевняли, що отримали всі необхідні дозволи для будівництва. Втім, у березні 2025 року реалізацію проєкту зупинили за рішенням Києво-Святошинського районного суду. Річ у тім, що жителі місцевого ЖК виступили проти будівництва, аргументуючи це ризиками безпеки, зокрема, побоюваннями, що енергетичний об’єкт може стати мішенню для ударів.

Також сторона обвинувачення стверджувала, що об’єкт нібито порушує норми безпеки та будується над газопроводом високого тиску. Водночас у Inzhur Energy ці закиди називали безпідставними та такими, що не підкріплені доказами. Попри це, у травні 2025 року Київський апеляційний суд частково став на бік компанії та дозволив відновити роботи. Але вже у вересні та ж інстанція знову заборонила будівництво, фактично заморозивши проєкт більш ніж на рік.

Зауважимо, що Inzhur позиціонує себе як першу в Україні REIT-компанію (Real Estate Investment Trust), яка дозволяє інвесторам об’єднувати кошти для вкладень у велику нерухомість і отримувати дохід від оренди та зростання вартості активів. Тоді як Inzhur Energy – це окремий напрям бізнесу, зосереджений на енергетичних проєктах. Він має на меті підвищити енергонезалежність України та, звісно, передбачає отримання прибутку для інвесторів.