Будівництво офісного комплексу на вул. Волоській, 1 ведеться з 2019 року

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливих зловживань під час будівництва офісного центру на вул. Волоській, 1. Про це стало відомо з ухвали Личаківського районного суду, який дозволив огляд ділянок, на яких ведуть будівництво.

Йдеться про будівництво шестиповерхового торгово-офісного центру, будівництво якого виконавчий комітет Львівської міської ради зі скандалом погодив у 2019 році. Містобудівні умови і обмеження отримали ПП «Меґа-Тех» та ТзОВ «Галпроектмонтаж». У 2023 році на будівництві обвалилося перекриття поверху, унаслідок чого постраждав робітник. Мінкульт навіть судився з забудовником, оскільки він не погодив земельні роботи в межах історичного ареалу з міністерством.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи, 26 лютого поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 ККУ – службова недбалість. 16 березня Личаківський районний суд надав дозвіл правоохоронцям провести огляд чотирьох комунальних ділянок, на яких ведеться будівництво.

«При наданні земельних ділянок комунальної форми власності у користування ПП “Меґа-Тех” та ТзОВ “Галпроектмонтаж” вбачаються порушення, що можуть свідчити про незаконність даних рішень та самої забудови», – вказано в ухвалі суду.

В чому саме полягає порушення процедури передачі землі під забудову наразі не відомо. Суд дозволив слідчим провести огляд цих чотирьох ділянок, а також суміжних та всіх будівель, розташованих на них із залученням інших фахівців. Ухвала остаточна і оскаржити її не можна.

Зазначимо, що компанії «Меґа-Тех» та ТзОВ «Галпроектмонтаж» належать родині колишнього львівського податківця Ореста Вітика, яка будує під брендом Auroom.