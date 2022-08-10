Львівський окружний адміністративний суд скасував припис Міністерства культури про припинення будівництва торгово-офісного центру з підземною автостоянкою на вул. Волоській, 1 – навпроти Стрийського ринку. Про це повідомляє сайт «Наші гроші. Львів».

Відповідно до генерального плану Львова, тут мали звести перехоплювальну автомобільну стоянку системи «Park and Ride» («Паркуй і доїжджай громадським транспортом»), але згодом, у серпні 2019 року, виконком міськради погодив компаніям ПП «Меґа-Тех» та ТОВ «Галпроектмонтаж» містобудівні умови та обмеження на будівництво будівлі висотою 21,6 метрів з дворівневим підземним паркінгом.

У жовтні 2021 року забудовникові прийшов припис Мінкульту про те, що будівельні роботи виконуються в межах історичного ареалу міста Львова та на території буферної зони об`єкта «Львів. Ансамбль історичного центру», включеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тож забудовник мав отримати погодження та дозвіл міністерства на такі роботи.

Вже у листопаді Львівський окружний адміністративний суд зупинив дію припису до вирішення справи по суті, бо фірма не зможе вчасно здати будівлю в експлуатацію і цим порушить зобов’язання перед інвесторами та покупцями.

На думку суду, передумовою для встановлення меж історичного ареалу є розробка документації історико-архітектурних опорних планів населених місць, яка погоджується відповідним органом місцевого самоврядування та затверджується Мінкультури. Історико-архітектурний опорний план Львова досі не затверджений, хоча мав бути ще до 2019 року.

Кінцевими бенефіціарами фірми «Меґа-Тех» є Ярослава Вітик, Андрій Криницький та Андрій Угрин. Інша компанія «Галпроектмонтаж» належить львів’янці Олександрі Мураві.