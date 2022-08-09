Забудовник отримав дозвіл на будівництво двоповерхового торгового центру на вул. Промисловій, 60, натомість збудував три поверхи

Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав забудовника торгово-офісного центру на вул. Промисловій, 60 у Львові знести незаконний третій поверх. Мерія видала дозвіл на будівництво двоповерхового ТЦ, однак забудовник звів три поверхи і просить виконком дозволити збудувати ще один.

Містобудівні умови та обмеження на будівництво торгово-офісного центру на вул. Промислова, 60 у жовтні 2016 року отримав місцевий підприємець Сергій Васина. Йшлося про забудову земельної ділянки площею 0,14 га, що перебуває в оренді до 2025 року. Відповідно до містобудівних умов та обмежень, висота будівель не мала перевищувати 12 м, тобто два поверхи.

У серпні 2022 року Сергій Васина звернувся до архітектурно-містобудівної ради з проханням погодити добудову третього та четвертого поверхів ТЦ, хоча на той час третій поверх уже був збудований. Через це міська ДАБК подала на забудовника до суду.

«На Промисловій, 60 так захопилися будівництвом, що виріс зайвий поверх. Це зафіксувала під час перевірки міська інспекція ДАБК. Вперше це сталося в травні 2017 року. Далі були штрафи для замовника і генпідрядника, відтак знову перевірки і фіксація порушень – незаконний третій поверх так і не знесли і будову до законного стану не привели», – повідомив у вівторок, 9 серпня, заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

Замість двоповерхового ТЦ забудовник звів три

У суді представник забудовника заявив, що дозвіл на початок будівництва отримали ще у 2017 році, після того судово-будівельних експертиз не проводили, тож, на його думку незаконність будівництва не доведена.

Однак 25 липня суддя Львівського окружного адмінусуду Назар Костецький позов львівської ДАБК задовольнив та зобов‘язав забудовника демонтувати незаконний третій поверх за власний рахунок. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.