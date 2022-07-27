Двоповерхову будівлю на вул. Опришківській зводять незаконно

Львівський окружний адміністративний суд прийняв рішення про знесення незаконної двоповерхової будівлі в мікрорайоні Підзамче. Про це у середу, 27 липня, повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

За інформацією Зубача, ще два роки тому львівська підприємиця розпочала будівництво на комунальній земельній ділянці на вул. Опришківській, 2 без жодних дозволів, неодноразово отримувала приписи міської Інспекції ДАБК, однак продовжила незаконні роботи.

«Невідомо, чим керувалася жінка, але логічно, що на вул. Опришківську завітала міська Інспекція держархбудконтролю з перевіркою. Як результат – складені приписи про усунення порушень, штраф. Пані нічого не оскаржувала, штраф сплатила, але будови не зупинила. Ба більше – продовжила роботи на рівні перекриття другого поверху», – розповів Любомир Зубач.

Після цього міська Інспекція ДАБК знову винесла приписи за порушення вимог у сфері містобудівної діяльності та звернулася до суду. Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов інспекції і зобов’язав підприємицю знести будівлю. Коли мине термін для оскарження цього рішення в апеляції, замовниця будівництва повинна буде знести будівлю або це зробить виконавча служба.

Зазначимо, що недобуд на вул. Опришківський з 2021 року перебуває у переліку незаконних забудов, який оновлює Львівська міська рада. За інформацією мерії, замовницею цього будівництва є підприємиця Руда О.Р. Будівля зводилася під комерційне призначення.