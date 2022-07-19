Дитячий майданчик збудували на комунальній землі за бюджеті кошти, але зараз він став частиною житлового комлпексу

На закритій території житлового комплексу «Хвиля» у селищі Брюховичі виявили збудований за рахунок бюджетних коштів дитячий майданчик. Попри те, що його спорудження витратили понад 600 тис. грн платників податків і розташований він на комунальній ділянці, доступ до майданчика маєть не всі діти, а лише мешканці ЖК «Хвиля».

Дитячий майданчик розташований біля житлового комплексу «Хвиля», що на вул. Львівській, 33 біля озера в Брюховичах. Судячи з інформації на сайті ЛУН, перші будинки цього ЖК, що тепер складається з шести п'ятиповерхівок, здали ще у 2010 році, а у 2021 році розпочали зводити нові багатоквартирні будинки, будівництво досі триває.

Директор департаменту міської агломерації Львівської міської ради Юрій Лукашевський розповів ZAXID.NET, що нещодавно у мерію звернулося ОСББ «Львівське 33» з проханням встановити додаткову огорожу біля дитячого майданчика. Коли представники міськради почали перевіряти документи, то виявили, що дитячий майданчик, розташований фактично у дворі житлового комплексу, був збудований за бюджетні кошти.

«Кошти на цей майданчик виділялись упродовж 2017-2019 років. Це були як гроші Брюховицької селищної ради, так і обласного бюджету. Очевидно, що майданчик будувався для потреб цього житлового комплексу. І, як на мене, це виглядає дещо дико, бо зазвичай забудовники самі вкладаються в інфраструктуру, яка стосується їхньої території або розташована поруч – це і дитячі майданчики, і садочки тощо. А тут випадок зовсім інший – він мене, м'яко кажучи, здивував», – розповів Юрій Лукашевський.

Дитячий майданчик розташований фактично на території «Хвиля» і зараз обгороджений

За його словами, загалом на цей майданчик витратили понад 600 тис. грн бюджетних коштів. Юрій Лукашевський також повідомив, що доручив працівникам Офісу громади Брюховичів з'ясувати доступність дитячого майданчика для усіх мешканців, але виявилось, що майданчик переважно закривають, аби туди не ходили діти з навколишніх будинків.

За даними ZAXID.NET, у цьому житловому комплексі раніше проживав колишній голова Брюховищної селищної ради, а нині депутат Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» Володимир Доманський. Також тут живе заступник голови Львівської ОВА Іван Собко.

У розмові з ZAXID.NET Володимир Доманський заявив, що не бачить жодних проблем у цій ситуації.

«Земельна ділянка є в комунальній власності громади селища і майданчик тут будували за кошти обласного та місцевого бюджетів. У Брюховичах збудовано, напевно, два десятки дитячих майданчиків. Я думаю, що гострої проблеми і неможливості піти на дитячий майданчики немає. І батьки мають, де водити дітей. А стосовно закритої території – я думаю, що тут проживає декілька сотень сімей і вони також мають своїх дітей і у брюхівчан не виникає жодних проблем стосовно того, що на цій території десь обмежений доступ. Хоча якщо хтось захоче туди піти, ніхто проблем не створить», – запевняє Доманський.

На питання, чи не здається йому дивним, що комунальний дитячий майданчик обгородили і закрили, колишній голова громади відповів:

«Коли будуються будинки, то створюються ОСББ, які приймають рішення і в рамках безпеки роблять якісь кроки щодо огородження території, наймають охорону тощо. Це буває. Але я не бачу жодного конфлікту щодо цього». Він уточнив, що не мешкає у ЖК «Хвиля» з 2016 року.

Заступник голови Львівської ОВА Іван Собко, який мешкає у ЖК «Хвиля», не відповів на дзвінки ZAXID.NET.

Додамо, що замовником будівництва цього житлового комплексу є ТзОВ «Хвиля», що належить підприємиці з Брюхович Олександрі Лозинській. Генпідрядником будівництва є ПП «Катерина», одноосібною засновницею якого є львів'янка Катерина Борисова.

P.S. 20 липня Юрій Лукашевський повідомив, що ОСББ встановить на території ЖК «Хвиля» інформаційні таблиці про наявність комунального майданчика та забезпечить вільний доступ для усіх мешканців громади.