Земельну ділянку під озером віддали в оренду з порушеннями

Шевченківський районний суд Львова визнав недійсним договір оренди земельної ділянки з водоймою в Брюховичах та зобов’язав орендаря демонтувати паркан перед поверненням водойми. Йдеться про озеро на вул. Львівській, навколо якого збудували паркан й активно забудовують прибережну територію.

Як повідомляють «Наші гроші. Львів», у 2015 році Брюховицька селищна рада, яку тоді очолював Володимир Доманський, своїм рішенням передала 4,5 га землі під озером поблизу «Чебуречної» в Брюховичах в оренду на 25 років Альбіні Савчук. За цю ділянку вона щороку сплачувала 179 тис. грн на рік.

Однак, на думку прокуратури, рішення ради та договір порушують вимоги законодавства – ділянку надали в оренду, не врахувавши, що на ній є водойма. У цьому випадку необхідно було провести торги та погодити паспорт водного об’єкта.

Крім цього, договір оренди суперечить рішенню селищної ради, оскільки частину ділянки відвели під будівництво кафе, хоча 4,5 га надали лише для влаштування зони відпочинку, а інших рішень щодо зміни цільового призначення частини ділянки на землі житлової та громадської забудови селищна рада не приймала.

Під час розгляду справи суд визнав, що Брюховицька селищна рада порушила процедуру передачі земельної ділянки в оренду, а також законодавство щодо водойми на цій ділянці. Навколо озера орендарі збудували паркан, хоча мали передбачити доступ мешканців до водойми.

Тож 4 жовтня суддя Шевченківського районного суду Руслан Єзерський визнав недійсним рішення Брюховицької сільради та укладений на його підставі договір оренди. Суд зобов’язав Альбіну Савчук повернути земельну ділянку, а перед тим за власний рахунок знести паркан. Це рішення суду можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що раніше прокуратура повідомляла, що під виглядом земельної ділянки озеро в Брюховичах віддали в оренду. У жовтні 2015 року біля водойми в Брюховичах почали зводити цегляний паркан, хоча орендарці Альбіні Савчук давали дозвіл на встановлення легких металевих конструкцій.

Зараз вся водойма огороджена дерев’яним парканом, а в останні кілька років територія навколо озера активно забудовується, зокрема тут збудувати багатоповерховий готель та ресторани.

Забудовницею прибережної зони є Альбіна Савчук, і за інформацією Львівської міської ради готель збудували без необхідних дозволів