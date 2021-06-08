Готельний комплекс на вул. Курортній в Брюховичах зводять без дозволів

У cелищі Брюховичі біля Львова місцева підприємиця Альбіна Савчук будує готельний комплекс, площею понад 2000 м2, без належних дозволів. Міська інспекція ДАБК уже звернулась в прокуратуру та ДАБІ України щодо незаконного будівництва.

У вівторок, 8 червня, у львівській мерії повідомили про незаконне будівництво в Брюховичах на вулиці Курортній, 20а – поблизу озера та відомої чебуречної. Як видно з фото, там вже встигли звести чотири поверхи і навіть оформити право власності на незавершене будівництво, а от дозволи на початок будівельних робіт не отримали.

Оформляла право власності на згадане будівництво сільрада іншого прильвівського села Жирівка, яка вже була помічена в сумнівних майнових оборудках. При цьому реєстратор сільської ради зареєстрував право власності на незавершене будівництво без належних на це документів, зокрема, декларації про початок будівельних робіт, а на підставі довідки з БТІ.

Як вдалося з’ясувати ZAXID.NET, у 2017 році рішенням Брюховицької селищної ради місцева підприємиця Альбіна Савчук отримала в оренду на 25 років 4,5 га на вул. Курортній, 20а. Упродовж 2018-2020 року вона зареєструвала там декілька житлових і нежитлових будівель загальною площею близько 480 м2. А вже у квітні цього року звернулася в обласне БТІ, де отримала висновок щодо технічної можливості поділу нерухомого майна на два окремих об’єкти.

«Після обстеження вищезазначеного об’єкта виявлено, що він складається з житлового будинку площею 132,8 м2 та незавершеного будівництва будівель готельного комплексу з банкетним залом, готовністю 95% та орієнтовною загальною площею 2274 м2», – йдеться у висновку БТІ.

На підставі цієї довідки БТІ Альбіні Савчук оформили право власності на недобудований готель. Підприємиця вже фігурувала у скандалах із забудовою навколо озера в Брюховичах.

«Тобто оця будівля, що на фото, площею понад 2 тисячі квадратів готова на 95%? А тому, вважають у БТІ, можна давати власниці позитивний для неї висновок, з яким вона може йти оформляти право власності? Виявляється, так можна… Може, це якесь нове трактування законів України?», – коментують ситуацію у львівській мерії.

У мерії пояснили, що міська ДАБК наразі не має повноважень штрафувати несумлінних забудовників у межах Львівської ОТГ. Тому звернулися з цього приводу у прокуратуру та ДАБІ України.