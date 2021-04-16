Будівництво велося на тротуарі біля будинку на вул. Київській, 9

Львівського підприємця оштрафували на 81,7 тис. грн за незаконну прибудову до будинку на вул. Київській. Львів’янин проводив роботи з будівництва входу у підвал на тротуарі без жодних дозволів.

Як повідомили у департаменті містобудування Львівської міськради, на початку квітня власник фірми «Овочі 43» вирішив без дозволів побудувати вхід у підвал на вул. Київській, 9. За цієї адресою розташована аптека. Будівельні роботи проводились на тротуарі.

«На щастя, це помітив львівський архітектор Юрій Столяров, який і повідомив про це у соцмережах та на «Гарячу лінію міста». Міські служби оперативно зреагували, на місце виїхали представники райадміністрації та міської Інспекції ДАБК. Будівельні роботи було зупинено. Добудову розібрано. А власника та ініціатора такої раптової прибудови без жодних дозволів ТзОВ «Овочі 43» оштрафували», – повідомили у департаменті.

За даним ДАБІ, сума штрафу, який має сплатити підприємець, становить 81,7 тис. грн.

«За інформацією міської Інспекції Держархбудконтролю, таких випадків у місті, коли беруться забудовувати тротуари, на щастя не так багато. На останні випадки вдалося оперативно відреагувати. А все – завдяки львів’янам, які вчасно повідомили міські служби», – розповіли у департаменті містобудування.

За інформацією YouControl, ТзОВ «Овочі 43» належить львів'янину Степану Фрею.