Будівництво ЖК «Хелен Таунхаус» на вул. Варшавській, 171

Міська інспекція ДАБК виявила два нові самовільні будівництва на вул. Смілій, 1а та на вул. Варшавській, 171 у Львові. Мерія закликає львів’ян бути обачними та не купувати квартири у неперевірених забудовників.

Перше самовільне будівництво інспекція ДАБК зафіксувала на вул. Смілій, 1а, що розташована неподалік Jam Factory Art Center на Підзамчі. Йдеться про невелику споруду, яка, за словами начальника інспекції ДАБК Тараса Павлишина, є одноповерховою.

«На об’єкті, що на вул. Сміла, 1а, роботи розпочались ще у 2020 році. Однак ми тоді не могли проводити перевірок, оскільки у нас забрали повноваження. Тепер, коли наша інспекція знову має повноваження, ми відкрили перевірку, за підсумками якої зрозуміли, що там відбуваються будівельні роботи без належних дозвільних документів. Йдеться про реконструкцію із добудовою приміщень. Замовником виступає Лагно Ганна Михайлівна», – повідомив начальник інспекції ДАБК Тарас Павлишин.

Тарас Павлишин уточнив ZAXID.NET, що наразі невідомо, що саме там будують.

«Власником приміщення є Лагно Ганна Михайлівна, але по вул. Смілій, 1а вже були суди. Люди звертались до суду, є рішення про зупинення будівельних робіт. Суд встановив, що Лагно Микола Михайлович проводить ці роботи. Ми на них обох склали протоколи про адмінправопорушення у сфері містобудівної діяльності», – уточнив Тарас Павлиши ZAXID.NET.

Ганні Лагно та Миколі Лагно загрожує по 8,5 тис. грн штрафу, а також вони мають отримати дозвільні документи на це будівництво. Якщо вони цього не зроблять, то змушені будуть демонтувати незаконну споруду.

Друге незаконне будівництво, що також пов'язане з Миколою Лагном, ведеться на вул. Варшавській, 171. За словами Тараса Павлишина, забудовник відновив будівництво багатоповерхівки без дозвільних документів.

«Стосовно вул. Варшавської, 171, то там раніше продавали квартири через інтернет, ми бачили інформацію щодо ЖК «Хелен Таунхаус». Станом на сьогодні будівельні роботи там відновили, і ми запустили перевірку. Але там право власності на землю оформлено на фізичну особу - Лагно Миколу. Було проведено перевірку, ми також притягнемо їх до відповідальності через відсутність необхідних дозвільних документів. Там будується багатоквартирний будинок на 4 поверхи. Нам важливо, щоб люди знали, що ці роботи самовільні і не купували там квартир», – додав Тарас Павлишин.

Наразі інспекція ДАБК розпочала перевірку по будівництву на вул. Варшавській, 171. За словами Тараса Павлишина, сума штрафу буде відома після її завершення.

Нагадаємо, що у березні 2021 міська ДАБК оновила перелік незаконних забудов Львова.