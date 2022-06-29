Будівельне сміття лежить біля ЖК «Леополь Таун» на вул. Стрийській, а згодом його закопують у ями в сусідньому парку

Забудовник, який зводить житловий комплекс «Леополь Таун» неподалік автовокзалу на вул. Стрийській у Львові, закопує будівельне сміття на території міського парку. Про це у середу, 29 червня, повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

За словами Зубача, на території ЖК «Леополь Таун», що на вул. Стрийській, будівельне сміття накопичують під вікнами мешканців, а потім його закопують у ями в парку.

«Гори будівельного сміття – просто під вікнами мешканців комплексу. Утім найгірше, що весь цей мотлох компанія закопує в ями на території міського парку Архангела Михаїла по сусідству. При цьому нещадно ламають дерева і кущі», – написав Любомир Зубач.

Він наголосив, що ситуація з забрудненням міського парку триває вже довший час і забудовник отримував зауваження від міських комунальників.

«Тому змушений публічно звернутися до цього забудовника: зробіть насамперед послугу мешканцям своїх будинків, ну і містові заодно – припиніть діяти по-варварськи, приберіть свої Авгієві стайні. Наголошу неприйнятний варіант – копати ями на території міського парку й у них загортати сміття. Це непорядно, неконструктивно, а ще за це передбачена відповідальність», – повідомив Любомир Зубач.

Додамо, що ТзОВ «Квіти Львова Плюс» отримало містобудівні умови і обмеження на будівництво житлового комплексу «Леополь Таун» на вул. Стрийській у 2015 році, а будівництво, судячи з даних ЛУН, стартувало у 2016 році і триває досі. За даними YouControl, ТзОВ «Квіти Львова Плюс» належить бізнесмену-забудовнику з Хмельницького Анатолію Попову.

На момент публікації цього матеріалу ZAXID.NET не вдалося отримати оперативний коментар від представників ЖК «Леополь Таун».