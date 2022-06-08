Комунальне підприємство Кремененецької міськради звинувачують у забрудненні річки Іква. Зокрема, як вважає прокуратура, підприємство понаднормово скидало у воду забруднюючі речовини. Як наслідок, це спричинило збитків на 900 тис. грн. Незабаром справу розглядатиме суд.

Про позов стало відомо у середу, 8 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Тернопільщини. Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури позиваються до комунального підприємства Кременецької міськради через забруднення річки Іква.

«Встановлено, що комунальне підприємство понаднормово скидало забруднюючі речовини у річку Іква. Відтак прокуратура вимагає стягнути з нього шкоду, завдану довкіллю», – йдеться у повідомленні. Загальна сума збитків становить 900 тис. грн.

Відомо, що справу розглядатиме Господарський суд Тернопільської області. Він вже відкрив провадження у справі.

Зазначимо, що річка Іква також постраждала від забруднення «Дубноводоканалом». Нещодавно екоінспекція виграла суд і тепер підприємство повинне сплатити 1,6 млн грн штрафу за скид у водойму стічних вод із місцевих очисних споруд.